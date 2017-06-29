Мировой долг увеличился до рекордных $217 трлн

Размер общемирового долга в I квартале 2017 года достиг рекордных $217 трлн, увеличившись на $600 млрд за год. Согласно обзору Института международных финансов (IIF), это рекордное значение показателя, эквивалентное 327% глобального ВВП, сообщают в четверг Ведомости .

Долг включает все категории - долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств. Как отмечают аналитики, они по-прежнему распределены неравномерно: в одних странах или отраслях уменьшаются, в других - увеличиваются. При этом рост долгов на фоне ухудшения их качества может привести к увеличению объема потенциальных обязательств государств.

Наибольший прирост долгов за прошедшие четыре квартала зафиксировали в Китае и США. В обеих странах совокупная задолженность увеличились на $2 трлн. В Китае она достигла отметки в $32,7 трлн, а в США – $63 трлн. Как пишет РБК, несмотря на увеличение американского долга, рост экономики страны обогнал его, в результате чего его отношение к американскому ВВП снизилось на 2,5%.

Несмотря на значительное увеличение долга в Китае, темпы его прироста замедлились, особенно в нефинансовом корпоративном секторе, — следствие ужесточения денежно-кредитной политики. Однако китайские домохозяйства, напротив, увеличили свои заимствования. В первом квартале 2017 года отношение задолженности домохозяйств к ВВП достигло исторического максимума — 45%, значительно превзойдя средний показатель для развивающихся рынков — 35%. По состоянию на май совокупный долг КНР превзошел 304% ВВП, оценил IIF.

Совокупный долг развивающихся рынков увеличился на $3 трлн, превысив $56 трлн, и составил 218% ВВП. Быстрее всего его отношение к ВВП росло в Китае, Чили, Колумбии и Турции. В Таиланде же, Бразилии, России и Венгрии оно, напротив, снижалось.



