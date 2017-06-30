​Нацбанк снизил прогноз по росту экономики Казахстана в 2018 году

Национальный банк снизил прогноз по росту ВВП Казахстана в 2018 году до 3,6%. Ранее он ожидал роста показателя 4,7%. Прогноз на 2017 год, напротив, был пересмотрен в сторону повышения – с 2,2% до 2,8%, сообщает в пятницу пресс-служба Нацбанка.

Нацбанк ожидает восстановления внешнего спроса благодаря росту экономики России, умеренному росту экономики Китая и слабому росту Евросоюза. Вместе с этим он указывает на рост нефтяных котировок – с декабря 2016 года баррель Brent торговался выше $50, а его средняя стоимость в первом квартале составила $53,7.

«Вышеперечисленные факторы будут способствовать восстановлению экономического роста в Казахстане. Темпы роста ВВП оцениваются на уровне 2,8% в 2017 году и 3,6% в 2018 году. В долгосрочном периоде рост ВВП будет стремиться к своему потенциальному значению», - говорится в сообщении регулятора.

Предыдущий прогноз роста казахстанской экономики Нацбанк анонсировал в начале апреля 2017 года. Согласно нему, в 2017 году экономика должна была вырасти на 2,2%, а в 2018 – на 4,7%.