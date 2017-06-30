​Нацбанк снизил прогноз по росту экономики Казахстана в 2018 году

Регулятор понизил ожидания до 3,6% по сравнению с прежним прогнозом в 4,7%
Национальный банк снизил прогноз по росту ВВП Казахстана в 2018 году до 3,6%. Ранее он ожидал роста показателя 4,7%. Прогноз на 2017 год, напротив, был пересмотрен в сторону повышения – с 2,2% до 2,8%, сообщает в пятницу пресс-служба Нацбанка.
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