В Карагандинской области обещают построить шесть станций альтернативной энергетики

Шесть солнечных и ветряных станций будут построены в Карагандинской области до 2020 года, об этом сообщил на сессии областного маслихата заместитель акима области Анатолий Шкарупа, передает МИА «Казинформ».

«Из шести станций три будут солнечными, мощностью от 40 до 100 МВт. Они будут располагаться в Сарани, Актогайском и Шетском районах. Также планируется построить две ветроэлектростанции мощностью 10 и 60 МВт в Каркаралинском районе и поселке Осакаровка. А в селе Курминское Абайского района будут вырабатывать энергию от биогазовой установки», - информировал Анатолий Шкарупа.

В Карагандинской области разработана стратегия развития возобновляемой и альтернативной энергетики. По данным пресс-службы акимата региона, Назарбаев одной из стратегических задач обозначил развитие возобновляемой и альтернативной энергетики. До 2020 года доля использования альтернативных источников энергии должна превысить три процента от общего объема энергопотребления.