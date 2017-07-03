Президент считает, что арабским странам необходим диалог
​Казахстан обеспокоен политической напряжённостью вокруг Катара – Назарбаев
Фото пресс-службы Акорды

Казахстан обеспокоен политической напряжённостью вокруг Катара и выступает за деэскалацию конфликта в Персидском заливе. Специально для этого страна проводит саммит Организации исламского сотрудничества, в котором попытается выстроить диалог между арабскими странами, заявил в понедельник президент Нурсултан Назарбаев во время встречи с главами дипломатических миссий, аккредитованных в республике.

«Вызывает обеспокоенность возникшая недавно политическая напряженность вокруг Катара. В этой связи мы выступаем за деэскалацию, нормализацию ситуации в регионе Персидского залива. В сложившихся условиях возрастает актуальность выдвинутой мной совместно с президентом Турции Эрдоганом инициативы об исламском примирении. Это важно не только для арабских исламских государств, но и для всего мира - это наш общий субрегион», - отметил Назарбаев.

Специально для этого, по его словам, Казахстан проведёт первый саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям 10-11 сентября, где попытается выстроить диалог со всеми приглашёнными главами исламских государств.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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