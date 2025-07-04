Отстрел сайгаков начался в Западном Казахстане

Накануне в Западно-Казахстанской области начался отстрел сайгаков. Он продлится до 30 ноября этого года, сообщила пресс-служба акимата региона.

«Регулирование популяции сайгаков проводится с целью сохранения природного баланса, предотвращения ущерба пастбищам и защиты сельскохозяйственных угодий», – написано в сообщении акимата.

По его информации, к работам привлечены около 40 специалистов, сформированы 4 специализированные бригады. Каждая из них оснащена тремя единицами техники — всего задействовано 12 машин.

Акимат также сообщил, что по результатам авиационного учета, проведённого в 2025 году, численность сайгаков на территории Западно-Казахстанской области достигла 2,3 миллиона особей. Согласно биологическому обоснованию, подготовленному учёными, без ущерба для популяции возможно регулировать лишь 20% её численности — до 460 тысяч особей.

Помимо этого, сообщается, что мясо сайгаков будет доставлен на специально определенные предприятия по переработке мяса – ТОО Кублей", ИП "Жеңіс", ТОО "Батыс-Нық" и ИП "Хаиров". А в дальнейшем планируют привлечения к этому процессу и других мясокомбинатов.

В конце июня министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщал, что ведомство получило научное обоснование по «изъятию» сайгаков из популяции, и около 800 тыс. сайгаков планируется «изъять» из популяции. По его данным, на сегодняшний день поголовье сайги – почти 4 млн голов, из них 2,3 млн – численность уральской популяции, 1,6 млн – бетпакдалинской, 78 тыс. - устюртской.

Напомним, к вопросу отстрела сайгаков в министерстве экологии вернулись в марте этого года.

В апреле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Костанайской области пообещал отменить решение об отстреле сайгаков, которое ранее приняло Минэкологии, и запретить изъятие популяции, которые «являются символами казахской степи». Однако уже 14 марта этого года в ходе заседания Национального курултая он заявил, что за счет ужесточения наказания за браконьерство и других мер в Казахстане резко увеличилось поголовье сайгаков, и угрозы для их популяции уже нет. По его словам, теперь страдает сельское хозяйство и есть риски ухудшения эпизодической ситуации. Токаев поручил правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение.

В конце мая стало известно, что министерство экологии завершило разработку дорожной карты по регулированию численности популяции сайгаков. Как сообщал вице-министр экологии Казахстана Нуркен Шабиев, будет «изъято» ровно столько, сколько мясокомбинаты готовы переработать, «чтобы не допустить позапрошлогодний опыт, когда местами была порча».