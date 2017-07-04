Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $49,52 за баррель
​Тенге ослаб до 322,3 за доллар
Фото Марии Гордеевой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 322,31 тенге, показав рост на 2,27 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $78,1 млн., показав снижение на $27,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:10 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $49,52 за баррель. Котировки показывают рост последние восемь сессий подряд. Как пишут Ведомости, некоторые инвесторы считают, что почти 7% рост цен на прошлой неделе мог быть чрезмерным, учитывая избыток предложения. Однако это пока не сказывается на динамике торгов.

Вместе с этим Ведомости сообщали, что Помешать ребалансировке нефтяного рынка могут не только добывающие компании США, но и Канады. В начале июля в канадской провинции Альберта были запущены месторождения, которые разрабатывались при стоимости барреля Brent в $100. Канадские компании хотя и сокращали капиталовложения на фоне низких цен на нефть последние три года, но сделанные до этого инвестиции должны обеспечить рост добычи как минимум в ближайшие полтора года.

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