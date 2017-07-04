Трамп и Путин запланировали личную встречу

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 7 июля, сообщают во вторник «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

3 июля помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что, по его данным, американская сторона хочет поднять темы Сирии и Украины. «Мне кажется, что это вполне логично эти две темы обсудить. Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь», - добавил он, отметив, что российская сторона готова обсуждать и другие темы.

«Вся региональная проблематика, я не знаю сколько у нас будет времени для этого: тут и разоруженческая сфера, которая требует первостепенного внимания обоих лидеров, это несомненно», - отметил помощник президента.

Ушаков рассказал также, что на полях саммита G20 в Гамбурге Путин проведет «полномасштабные встречи» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.