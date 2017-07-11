Уоррен Баффет пожертвовал около $3,17 млрд на благотворительность

Уоррен Баффетт пожертвовал примерно $3,17 млрд фонду Билла и Мелинды Гейтс и еще четырем семейным благотворительным организациям. Деньги были переданы им в виде акций класса B инвесткомпании Berkshire Hathaway на сумму порядка $3,17 млрд, сообщают «Ведомости».

Reuters называет это крупнейшим пожертвованием Баффетта с того момента, как он объявил в 2006 г. о плане передать на благотворительность около $37 млрд в течение нескольких лет.

Кроме фонда Билла и Мелинды Гейтс акции получили фонд Susan Thompson Buffett, основанный Баффеттом в честь покойной жены Сьюзан Томсон, и фонды Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation, которыми управляют его дочь и сыновья. Всего они получили 18,63 млн акций, цена которых на закрытии торгов в понедельник составляла $170,25 за бумагу.

С 2006 года Баффетт перечислил этим пяти фондам $27,54 млрд, нынешний взнос стал 12-м с начала его программы, отмечает Berkshire Hathaway. На данный момент миллиардеру принадлежит около 17% Berkshire, которой он управляет с 1965 года.

Несмотря на периодические перечисления средств на благотворительность, Баффетт остается на четвертом месте в списке Forbes. До последнего взноса журнал оценивал его состояние в $76,3 млрд.