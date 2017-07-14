Сотрудника департамента госдоходов в Западном Казахстане подозревают в получении взятки в размере более 100 млн. тенге

Накануне в Западно-Казахстанской области по подозрению в получении взятки задержан руководитель отдела по противодействию финансированию незаконных организаций управления расследования правонарушений в финансовой сфере службы экономических расследований департамента госдоходов Урналиев, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области после получения оставшейся суммы взятки в размере 25 млн. тенге за прекращение уголовного дела по факту лжепредпринимательства и дальнейшее покровительство задержан с поличным руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Урналиев Н.М.», - информирует пресс-служба.

Общая сумма взятки, по её информации, составила 101 млн.тенге.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.