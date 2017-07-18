Основная причина ДТП по вине водителей в Алматы – наезд на пешехода

По данным местной полицейской службы, основными причинами дорожно-транспортных происшествий по вине водителей становятся наезд на пешехода (1 174 случая), попутное столкновение (421 случая) и наезд на препятствие (88 случаев), сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

Большая часть ДТП совершается в дневное и вечернее время: в период с 6 утра до 10 вечера было совершено 1 тыс. 842 ДТП, в которых погибли 29 человек, 2 тыс. 138 получили травмы. В период с 10 вечера до 6 часов утра было зарегистрировано 406 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 18 человек, пострадали – 532 человека.

В 2017 году чаще всего ДТП случаются в понедельник – 352 случая с начала года, наименьшее – в воскресенье, 269 зарегистрированных случаев.

Ранее департамент внутренних дел Алматы сообщал о задержании 90 водителей, скрывшихся с места дорожно-транспортных происшествий.