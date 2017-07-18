Общественные зоны Астаны не готовы для исполнения новых правил выгула собак и кошек

Согласно новым правилам выгула домашних питомцев, собака может находиться в местах, специально отведенных для выгула, на коротком поводке и наморднике. Однако подобные зоны в Астане все еще не созданы, сообщает пресс-служба акимата Астаны.

Пока не созданы условия для исполнения новых норм, хозяев собак штрафовать не будут, в их отношении будет вынесено предупреждение:

«В правилах сказано, что собака должна выгуливаться на коротком поводке и в наморднике в отведенных для этих целей местах. Но у нас нет ни одного такого места в Астане. Любой наряд полиции может остановить прохожего, если он идет с собакой без намордника либо не на коротком поводке, и вправе составить административное правонарушение. Но собака не может постоянно ходить в наморднике, ее нужно высвобождать, чтобы она могла свободно погулять. Но у нас таких специальных мест нет», – приводятся слова представителя Союза кинологов Казахстана Александр Белоненко.

Согласно новым правилам, горожанам запрещается гулять с животными во дворах и на детских площадках; на ошейнике должна быть указана информация о владельце собаки.