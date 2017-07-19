Назарбаев продлил полномочия Джаксыбекова

«Указом Главы государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича – Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан со дня достижения пенсионного возраста до 26 июля 2022 года включительно», - говорится в сообщении.

Адильбеку Джаксыбекову 26 июля исполнится 63 года. Согласно закону о госслужбе, он должен был выйти на пенсию, если бы его полномочия не будут продлены. При этом полномочия политических госслужащих могут быть продлены только на пять лет, до достижения ими 68-летнего возраста.

Джаксыбеков - выпускник экономического факультета Всесоюзного государственного института кинематографии.

В разные годы работал госсекретарем, министром обороны, послом в России, первым зампредом партии Нур Отан, министром индустрии и торговли, акимом Астаны, первым заместителем акима Акмолинской области, был сенатором.