Молодые люди не выходят на связь с родными с 20 июля - МИД
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Шестеро студентов из Казахстана пропали в Египте
Фото http://www.nes.edu.eg/

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Шестеро студентов из Казахстана пропали в Египте, к их поискам подключились казахстанские дипломаты, сообщил руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков.

«По имеющемся у нас данным, шестеро казахстанцев студентов, начиная с 20 июля, перестали выходить на связь со своими близкими. Двое из них прибыли 11 июля в Каир для прохождения двухмесячных языковых курсов», - сказал Жайнаков журналистам в кулуарах правительства.

Он отметил, что «все они проживали в одном месте, в одной квартире».

«С 20 июля с ними связь была прервана. С этого момента казахстанские дипломаты приступили к поисковым мероприятиям. Посольство Казахстана направило ноту в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках и установлению местонахождения казахстанских граждан», - сказал Жайнаков.

По его словам, «в настоящее время поиски казахстанцев продолжаются».

«Мне известно, что они проходили обучение в учебном заведении под названием «Нил». По сведениям нашего посольства, в их поведении не было замечено признаков нетрадиционного вероисповедания», - заявил Жайнаков.

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