Найдены пропавшие ранее в Египте казахстанские студенты

Шестеро казахстанских студентов, об исчезновении которых сообщалось ранее, найдены. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«Есть предварительные результаты поиска нашими дипломатами пропавших без вести казахстанских студентов в Египте.Согласно только что полученной достоверной информации, шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизни и здоровью нет», - написал он.

Сейчас посольство Казахстана в Каире добивается официального ответа от египетской стороны о причинах задержания студентов, месте и условиях их содержания.

«В ближайшее время состоится встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта по данному вопросу. Дополнительная информация будет представлена позднее по итогам переговоров с египетской стороной. Хотел бы добавить, что данный вопрос находится на особом, постоянном контроле руководства Министерства иностранных дел Казахстана», - резюмировал Жайнаков.