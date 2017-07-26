​Фонд «Даму» сократил кредитование в первой половине 2017 года на 30%

По итогам первого полугодия льготное кредитование от фонда «Даму» получили 3833 проекта. Относительно первой половины прошлого года их число выросло в полтора раза. При этом общая сумма кредитов снизилась более чем на 30% - до 81,3 млрд тенге, сообщили руководители фонда на пресс-конференции в среду.

Количество проектов, получивших субсидирование ставки вознаграждения, возросло на 21% - до 1024. Сумма кредитов по этому направлению увеличилась на 4% до 90,1 млрд тенге. На 36% до 505 выросло количество проектов по инструменту гарантирования кредитов при нехватке залога в банке. Сумма таких кредитов увеличилась почти на 87% до 17 млрд тенге. По данным Нацбанка, за I квартал 2017 года доля средств фонда в общем объёме кредитования в приоритетных сектора экономики составила 12%, в обрабатывающей промышленности – 14%.

В первые 6 месяцев этого года Европейский банк реконструкции и развития под гарантии фонда выделил ForteBank 9,3 млрд тенге. Это второй транш ЕБРР по программе развития микро, малого и среднего бизнеса, а также проекта «Женщины в бизнесе». Сумма первого транша составила 9,9 млрд тенге и к нынешнему моменту была полностью освоена. Максимальная сумма кредита по этим программам составляет до 900 млн. тенге, а ставка вознаграждения – 14% годовых. По этим же программам ЕБРР выделил $11 млн. банку Kassa Nova. Ставка вознаграждения по его кредитам составляет 16,5% годовых, а максимальная сумма не более 900 млн. тенге.

Вместе с этим фонд привлек 10,9 млрд тенге для кредитования МСБ в регионах от акиматов областей и городов Астана и Алматы. Средства уже размещены в девяти регионах под ставку в 8,5%. До конца 2017 года фонд ожидает привлечь $400 млн. от Азиатского банка развития и Европейского инвестиционного банка.

Активы фонда к началу июля составили 347 млрд тенге, а собственный капитал превысил 99 млрд тенге. Доход за первое полугодие составил 25,9 млрд тенге, показав 66% рост. Чистая прибыль фонда сложилась на уровне 2,4 млрд теге, что более чем в два раза ниже прошлого года из формирования провизий на Казинвестбанк и Delta Bank. Прибыль до провизий составила 5,9 млрд тенге.

По словам председателя правления фонда Абая Саркулова, «Даму» имел депозит в Казинвестбанке на 9 млрд тенге, а в Delta Bank – на 25 млрд тенге: «По Казинвестбанку полностью сформированы провизии, идёт работа ликвидационной комиссии. По Delta Bank мы переняли часть портфеля, часть средств оставили там, договорившись с банком, что они будут их погашать. 1,2 млрд тенге уже было погашено. 82 предпринимателя Delta Bank на сегодня – заёмщики «Даму». Ими были погашены все просрочки. У фонда по-прежнему есть вопросы по финансовому состоянию предпринимателей и залог обеспечению займов».

Нурлан Акшанов, заместитель председателя правления фонда сообщил, что одной из главных задач «Даму» на ближайшее время станет доведение суммы гарантирования кредитов до более чем 180 млн. тенге. Вместе с этим фонд намерен автоматизировать множество процедур по получению кредитов – уже в следующем году будет автоматизирована услуга субсидирования ставок. «Подать заявку на это можно будет через систему eGOV, в течение определённого срока получить решение и подойти в фонд для подписания договора», - отметил он.

Вместе с этим в IV квартале «Даму» намерен автоматизировать сервис Damu Digital, который будет представлять полное разнообразие продуктов, показывать их доступность в банках второго уровня и помогать предпринимателю выбирать наиболее необходимые для него. Дополнительно к этому будет автоматизирован процесс прохождения кредитных заявок в банках.