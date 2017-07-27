Заявки на проект «100 новых лиц Казахстана» министерство информации и коммуникаций принимает до 15 сентября

Принимать заявки от граждан на проект «100 новых лиц Казахстана» министерство информации и коммуникаций планирует до 15 сентября включительно. Только после этого, заявил в четверг в ходе брифинга в правительстве министр Даурен Абаев, жюри определит, войдет в сотню.

«Проект называется не «100 известных лиц», а «100 новых лиц Казахстана». Мы хотим найти как минимум 100 человек, так называемые, неизвестные герои, которые оказывают и работают на благо нашей страны», - сказал Абаев.

По его словам, более подробную информацию будет представлена в августе.

«Уже подано порядка тысячи заявок, из них более 300 кандидатов вы можете найти на сайте www.el.kz. Я призываю всех граждан более активно участвовать в этом проекте, потому что у вас среди знакомых, соседей, которые несли или вносят серьезный вклад в развитие нашей страны. Давайте сделаем благое дело, напишите об этих людях, мы обязательно рассмотрим и включим в список», - призвал министр.

Он также сообщил, что если все будет идти по графику, то «до 15 сентября будет прием заявок».

«После этого мы предлагаем перейти к голосованию для определения среди тех людей, кто войдет в «100 новых лиц» Казахстана», - заключил Абаев.