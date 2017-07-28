Российский суд оставил в силе приговор москвичу за попытку ввезти в Казахстан танк

Российский областной суд отклонил апелляционную жалобу по делу москвича, который пытался перевезти в Казахстан танк Т-34-85 1945 года выпуска, сообщила представитель инстанции, пишет РИА Новости.

«Со стороны защиты была подана апелляционная жалоба. Просили оправдать гражданина, мотивируя отсутствием состава преступления. Вчера суд рассмотрел ее и оставил прежнее решение без изменений. Приговор вступил в законную силу», — сказала представитель Челябинского областного суда.

Летом 2015 года пограничники обнаружили средний танк Т-34-85 1945 года выпуска при досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу в КПП «Карталы».

Танк времен Великой Отечественной войны является культурной ценностью государства, об этом говорится в документах, выданных управлением министерства культуры России по Центральному федеральному округу.

Осужденный оформил договор продажи танка в Казахстан за 230 тысяч евро, но не стал запрашивать разрешения на вывоз из России культурных ценностей из-за высокой таможенной пошлины и попытался перевезти покупку поездом.

Музейный экспонат был приобретен москвичом в Латвии за 20 тысяч евро и задекларирован как предмет исторического коллекционирования.

В марте 2017 года Карталинский городской суд наказал гражданина тремя годами лишения свободы условно.