Самолет «Эйр Астаны» вернулся в аэропорт вылета после столкновения с птицей

В воскресенье самолет авиакомпании «Эйр Астана» Airbus A321 столкнулся с птицей во время взлета по рейсу КС 884 Алматы – Актау. В целях безопасности полета авиалайнер вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Самолет вылетел из Алматы в 22:25 и в 23:40 вернулся в аэропорт вылета.

Инженеры авиакомпании провели инспекцию воздушного судна, по результатам которой было установлено, что авиалайнер находится в исправном состоянии, повреждений нет.

Самолет вылетел в Актау в 00:55.

С начала 2017 года в аэропорту Алматы зарегистрировано 7 случаев столкновения воздушных судов с птицами. Один случай стал причиной повреждения самолета: в носовой части и на правом предкрылке воздушного судна образовались вмятины, информирует «Эйр Астана».

По ее данным, всего в 2016 году было зарегистрировано 59 столкновений с птицами в различных аэропортах, из них в 10 случаях были зафиксированы повреждения воздушных судов.