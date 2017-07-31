Самолет «Эйр Астаны» вернулся в аэропорт вылета после столкновения с птицей

Авиалайнер находится в исправном состоянии, повреждений нет
В воскресенье самолет авиакомпании «Эйр Астана» Airbus A321 столкнулся с птицей во время взлета по рейсу КС 884 Алматы – Актау. В целях безопасности полета авиалайнер вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Еще по теме:
- Правительство ждет подходящей конъюнктуры на рынке для продажи Air Astana и Казатомпром
- За 9,5 лет «Эйр Астана» зафиксировала 3614 случаев нарушения правил пассажирами
- Самолет «Эйр Астаны», летевший в Бишкек, вернулся в аэропорт Астаны после отказа системы кондиционирования салона
- «Эйр Астана» увеличит рейсы из Астаны
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые