В ближайшие три дня на большей части Казахстана сохранится жара

В ближайшие три дня температура воздуха в большинстве областей Казахстана ожидается выше климатической нормы на 3-7ºС. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах возможно шквалистое усиление ветра и град, сообщает Казгидромет.

1 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях.

По прогнозу синоптиков, на западе и севере страны, днем - на юге Казахстане - ожидается усиление ветра, с порывами до 25 м/с.

В Алматы в ближайшие двое суток ожидается жаркая - до 35 градусов - погода без осадков.

В Астане осадков также не будет. 1 августа в столице воздух прогреется до 32 градусов, 2 августа - до 34-х.