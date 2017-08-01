В сентябре две улицы в Алматы станут односторонними

В Алматы в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца будет введено одностороннее движение транспортных средств на улицах Шевченко и Курмангазы, сообщает во вторник пресс-служба акимата города.

По данным акимата, по улице Шевченко на участке от пр. Достык до ул. Жарокова после завершения среднего ремонта с демонтажем трамвайных рельсов будет организовано одностороннее движение в западном направлении с обустройством с южной стороны двухсторонней велодорожки от ул.Кунаева до ул.Жарокова. По улице Курмангазы на участке от ул. Муканова до пр. Достык после завершения ремонта будет организовано одностороннее движение в восточном направлении.

«Данная организация дорожного движения, вводимая в сентябре текущего года, призвана сократить конфликтные точки и вероятность аварийных ситуаций на вышеуказанных улицах, а также снизить нагрузку на пр.Абая до 15%», - говорится в распространенном сообщении.

При этом автобусный маршрут №112, двигаясь в восточном направлении, будет проходить от ул.Жарокова по пр.Абая и ул.Муканова с выходом на ул. Курмангазы, добавили в акимате.