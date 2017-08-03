Мир за ночь. 2-3 августа 2017 года

Сенаторы-республиканцы США разработали законопроект, предлагающий за десять лет в два раза сократить число людей, получающих иммиграционные визы. Законопроект уже поддержал президент страны Дональд Трамп, однако поддержка Конгресса остается под угрозой — многие сенаторы выступают за масштабную реформу иммиграционных законов, а не резкое сокращение числа иммигрантов. Крупнейшая тройка автопроизводителей Германии Volkswagen, Daimler и BMW согласилась отозвать 5 миллионов дизельных автомобилей после экологического скандала из-за автомашин Volkswagen. Автоконцерны внесут изменения в программное обеспечение, которое ранее помогало Volkswagen скрывать высокие показания выбросов вредных веществ в машинах, работающих на дизельном топливе.

Президент США Дональд Трамп предложил реформировать систему выдачи иммиграционных виз в США и, в частности, отменить лотерею Green Card, позволявшую участникам программы получить вид на жительство в США. Таким образом, Трамп поддержал законопроект, разработанный сенаторами-республиканцами Томом Коттоном и Дэвидом Пердью – сенаторы предлагают за десять лет в два раза сократить число людей, получающих иммиграционные визы, пишет «Дождь».

В рамках нового законопроекта, получившего название RAISE Act, приоритет при иммиграции будут отдавать высококвалифицированным специалистам. Для оценки кандидатов предлагают ввести балльную систему, подобную той, что существует в Австралии и Канаде. Баллы хотят присуждать за высшее образование, знание английского языка и профессиональные навыки.

Кроме того, предлагается отменить правило, согласно которому братья и сестры, а также взрослые дети граждан США и владельцев грин-карт имеют право претендовать на иммиграционную визу. Это право предлагают предоставлять лишь несовершеннолетним детям, а также мужьям и женам жителей США. Поправки предусматривают прекращение программы лотереи грин-карты, позволяющей выдавать вид на жительство в США тем иностранцам, которые иначе не имели бы основания для получения иммиграционной визы. Авторы законопроекта также хотят ограничить максимальное число беженцев, допускаемых в страну, до 50 тысяч человек в год. Однако, как отмечает Reuters, предложение вряд ли получит одобрение Конгресса, поскольку, занимающие в нем большинство республиканцы выступают за масштабную реформу иммиграционных законов, а не просто за резкое сокращение числа иммигрантов.

Украинское посольство в США сообщило, что подписанный ранее президентом США Дональдом Трампом закон о санкциях против России предусматривает выделение средств на поддержание энергетической безопасности Украины, сообщает «Коммерсант». В посольстве уточнили, что в документе предусмотрена помощь Украине в реформировании энергетического сектора и уменьшении зависимости от российских энергетических ресурсов.

«Законодательный акт предусматривает создание «Фонда для противодействия российскому влиянию» и выделяет в его бюджет $250 млн на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение $30 млн», – говорится в сообщении на сайте посольства.

В июле украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с призывом ввести санкции против предприятий, которые участвуют в проекте строительства газопровода Nord Stream 2. Кроме того, в начале июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев принимает политические и юридические меры, чтобы не допустить строительства газопровода из России в Германию.

С 1 сентября 2017 года американские граждане не смогут путешествовать в КНДР, пишет «Коммерсант». Находящиеся там американцы к этому времени должны будут уехать. Исключение может быть сделано для журналистов и гуманитарных работников.

О том, что американцам будет запрещено ездить в КНДР, власти говорили еще в прошлом месяце. Запрет вводится после участившихся случаев задержания в Северной Корее граждан США. Также, в этом году в США скончался студент Отто Уормбир, который провел в заключении в КНДР более 15 месяцев. Он был возвращен на родину в состоянии комы и умер, не приходя в сознание.

Немецкие автопроизводители автомашин Volkswagen, Daimler и BMW согласились отозвать и внести изменения в более 5 млн автомобилей с дизельными моторами, проданных на территории Германии, с целью снижения объема вредных выхлопов, пишет газета «Ведомости». Цифра в 5 млн включает в себя 2,5 млн машин, уже отозванных Volkswagen в последние месяцы.

В более новых моделях автомобилей снижение выбросов будет достигнуто путем внесения изменений в программное обеспечение, что позволит компаниям сократить затраты. Этот факт позитивно восприняли инвесторы, благодаря чему акции указанных компаний растут в ходе торгов в среду. Представители компаний пообещали, что полностью возьмут на себя расходы на отзыв и необходимые изменения, причем они не приведут к ухудшению основных характеристик автомобилей, включая расход топлива.

Одной из причин потери доверия к дизельным автомобилям в Германии стал скандал с Volkswagen, в ходе которого выяснилось, что компания скрывала с помощью специального программного обеспечения высокие показатели выбросов вредных веществ в машинах с дизельными моторами. Аналогичные обвинения выдвигались и против других компаний.

В Германии (и Западной Европе) считали, что современные дизельные автомобили намного экологичнее бензиновых, и правительства активно продвигали их с помощью различных инициатив и субсидий. Как следствие, в 2016 г. почти половина всех проданных в Германии автомобилей обладали дизельными моторами.

Социальная сеть Instagram представила результаты по времени, которое проводят пользователи в социальной сети. Ежедневно пользователи социальной сети в возрасте до 25 лет проводят в Instagram более 32 минут, пользователи других возрастных категорий – более 24 минут, сообщает «Коммерсант».

По мнению аналитиков, на продолжительность времени нахождения в социальной сети оказал влияние прошлогодний запуск функции Instagram Stories. По данным компании, более 50% представителей бизнеса используют эту функцию для продвижения своих продуктов. Самыми популярными местами, которые отмечаются пользователями, были признаны Джакарта (Индонезия), Сан-Паулу (Бразилия) и Нью-Йорк (США). Самыми популярными хэштегами — #goodmorning («доброе утро»), #work («работа»), #goodnight («спокойной ночи») и #mood («настроение»).