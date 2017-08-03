В Казахстан пришло похолодание

«Казигдромет» распространил штормовое предупреждение, согласно которому 4 августа в Костанайской области ожидается ухудшение погоды, грозы, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, говорится на сайте метеослужбы.

«Сутки 4 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, град, шквал», – сообщает «Казгидромет».

3-5 августа на территории Казахстана синоптики прогнозируют спад температуры, вызванный приходом воздушных потоков из европейской части России. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалистый ветер. По мере перемещения антициклона с запада на восток страны, в конце декады ожидается повышение температуры воздуха и ясная погода без осадков.

«В большинстве регионов ожидается понижение температуры воздуха днем до 23-33 тепла, на юге и юго-востоке до 28-38 тепла, а на западе республики с очередным гребнем тепла предстоит постепенное повышение до 35-40 градусов», – говорится на сайте «Казгидромета».