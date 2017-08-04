В Алматы полностью опорожнены три селеопасных озера – ДЧС

«Понижение уровня воды осуществлялось с помощью установленных сифонов и эвакуационных каналов, а также насосами повышенной производительности», - сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

Продолжается работа по опорожнению наиболее прорывоопасных мореных озер в бассейнах рек Улкен Алматы, Киши Алматы и Аксай.

«На сегодняшний день отвод воды превышает в 1,3 раза притоки воды от ледников, что указывает на эффективность проводимых превентивных мероприятий», - заявляет пресс-служба ДЧС.

С начала работ на 9-ти озерах сброшено около 3-х млн.куб.м. воды, а это в два раза превышает первоначальный общий объем воды, то есть если бы не было притока, то все озера были бы осушены.

В настоящий момент все 9 озер не представляют угрозу для Алматы. Превентивные мероприятия по опорожнению озер продолжаются силами АГЭУ «Казселезащита».

Прорывоопасные мореные озера в случае прорыва могут вызвать разрушительный сель.