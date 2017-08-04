Работа по опорожнению наиболее прорывоопасных мореных озер продолжается
В Алматы полностью опорожнены три селеопасных озера – ДЧС
Фото Жанары Каримовой

На трех селеопасных озерах, расположенных в бассейнах рек Улкен Алматы, Киши Алматы и Аксай завершены работы по опорожнению, информирует пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

«Понижение уровня воды осуществлялось с помощью установленных сифонов и эвакуационных каналов, а также насосами повышенной производительности», - сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
Продолжается работа по опорожнению наиболее прорывоопасных мореных озер в бассейнах рек Улкен Алматы, Киши Алматы и Аксай.
«На сегодняшний день отвод воды превышает в 1,3 раза притоки воды от ледников, что указывает на эффективность проводимых превентивных мероприятий», - заявляет пресс-служба ДЧС.

С начала работ на 9-ти озерах сброшено около 3-х млн.куб.м. воды, а это в два раза превышает первоначальный общий объем воды, то есть если бы не было притока, то все озера были бы осушены.
В настоящий момент все 9 озер не представляют угрозу для Алматы. Превентивные мероприятия по опорожнению озер продолжаются силами АГЭУ «Казселезащита».
Прорывоопасные мореные озера в случае прорыва могут вызвать разрушительный сель.

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