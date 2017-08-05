Выставку «ЭКСПО 2017» посетило 2 млн человек

Таким образом, за 37 дней до завершения выставки был достигнут запланированный ранее показатель по количеству посетителей, отмечается в сообщении.

2-миллионным посетителем «Астана ЭКСПО 2017», по информации организаторов, стал 34-летний предприниматель из Уральска Гайса Жумалиев. Он посетил выставку во второй раз.

Посетителя поздравил председатель правления «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, вручив памятные подарки. Символично, что именно в эти дни в рамках «Астана ЭКСПО 2017» проходят дни Западно-Казахстанской области, со специальным концертом в столицу приехали артисты из этого края.

«Что касается непосредственно самих посещений международных павильонов, то их количество уже перевалило за 15 миллионов. Выставка - большой проект, инициированный нашим президентом, и в него вложено много сил и средств. Тема выставки вызвала большой интерес, каждый день у нас проходят национальные дни, всего в выставке участвуют представители 115 стран и международных организаций, которые представляют инновационные разработки в своей области», - сказал Есимов.

По его словам, ЭКСПО дает стране большой мультипликативный эффект:

- Только по Астане мы видим заметное оживление экономической деятельности, это подтверждают в акимате города и в органах статистики. Так, ввод жилья вырос на 33%, товарооборот - на 20%, посещаемость торгово-развлекательных центров увеличилась в 2 раза, заметное оживление получил туризм - обращение к туроператорам выросло на 78%. Мы объявили открытое небо, увеличились количество и частота аиварейсов, открылись новые рейсы, в том числе в Хельсинки, Будапешт, Варшаву и так далее. 7 тысяч человек ежедневно прибывает только авиарейсами, еще 16 тысяч – с помощью пассажирского транспорта. Кроме того, только за июль поступление налогов от сферы услуг увеличилось в 2,5 раза. Отмечается заметный рост субъектов малого и среднего бизнеса. Это предварительная информация, по итогам выставки мы вместе с акиматом представим окончательные цифры. Но уже сейчас мы прошли две трети пути и видим, насколько было дальновидным решение нашего президента о проведении выставки в это непростое время.

Выставка завершится 10 сентября.