В июне количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане сократилось на 2,1% до 33,2 тыс. Лидерами по их числу остаются города Алматы (19,9% всего объема), Астана (18,2%) и Карагандинская область (7,2%), сообщает Бюро национальной статистики.

Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 282 сделки (0,8%).

По сравнению с маем 2025г. в июне наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Атырауской (+23,2%) и Костанайской (+7,1%) областях, а такжев Шымкенте (+6%).

Наибольший спад за месяц произошел в Павлодарской (-12,1%), Кызылординской (-12%) и Западно-Казахстанской (-10%) областях.

По сравнению с маем 2025 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 3,1% до 25,4 тыс. (76,4% от общего объема сделок).

Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (24%), Астана (23,4%) и Карагандинскую область (7,7%).

Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июне 2025 года по ним было оформлено 9 917 сделок.

За год с июня 2024 по июнь 2025 количество сделок купли-продажи жилья выросло на 1% до 32,9 тыс. Наибольший рост сделок был отмечен в Астане (26,2%), наибольшее снижение – в Западно-Казахстанской области (-43,5%).