Наибольший рост показало производство легковых авто; объемы производства оптоволоконных кабелей, тракторов и грузовых автомобилей снизились
Объемы производства машиностроительной отрасли выросли на 44% в первом полугодии 2017 года
Фото Владимира Третьякова

Машиностроительные предприятия Казахстана выпустили продукции на 409,7 млрд тенге, показав рост на 44% в сравнении с результатами прошлого года. Наибольший рост показала автопромышленность: производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов выросло в 2,8 раза (64,5 млрд тенге), других транспортных средств – в 3,8 раза (51,7 млрд тенге). Производство компьютеров, электронной и оптической продукции выросло на 2,8% за год (17,7 млрд тенге), электрооборудования – на 51,6% (54,5 млрд тенге), сообщает мониторинговое агентство energyprom.kz.

Агентство отмечает, что более трети объемов обеспечили три ключевых региона отрасли: Карагандинская область (рост объемов производства составил 20,4% за год); Алматы (объемы машиностроения выросли на 22,2%); и Восточно-Казахстанская область с наибольшим ростом в 31,4%.

«Производство компьютеров, электронной и оптической продукции выросло на 2,8% за год, до 17,7 млрд тенге, электрооборудования - на 51,6%, до 54,5 млрд тенге. Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов выросло в 2,8 раза, до 64,5 млрд тенге, прочих транспортных средств – сразу в 3,8 раза, до 51,7 млрд тенге. Более того, председатель правления союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов сообщил, что производство отечественных автомобилей может вырасти по итогам 2017 года до 15 тысяч машин, что на 36% больше показателя 2016 года. Кроме того, автосборочный завод «Азия Авто» в начале осени 2017 года планирует приступить к выпуску новой модели Skoda Kodiaq, и запускает производство трех обновленных моделей Skoda: Superb, Rapid и Octavia», – говорится на сайте агентства.

В натуральном выражении выросло производство грузовых вагонов, автомобилей для перевозки десяти и более человек, трансформаторов и цифровых вычислительных машин. В то же время снижение показало производство оптоволоконных кабелей (-26,7%), грузовых авто (-32,2%), прицепов и полуприцепов (-20,6%), тракторов для сельского хозяйства (-66%).

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