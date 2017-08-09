Мир за ночь. 8-9 августа 2017 года

В Китае произошло землетрясение, в результате которого, по меньшей мере, 12 человек погибли, 175 пострадали. Ирак, ОАЭ и Казахстан пообещали в ближайшие месяцы выполнить квоты по ОПЕК+. Пхеньян изучает возможность нанесения ракетного удара по базе ВВС США на тихоокеанском острове Гуам, а Трамп пообещал КНДР беспрецедентный ответ на угрозу в адрес своей страны.

Во вторник в 21.19 по местному времени в Китае в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7. По предварительным данным более 170 человек пострадали, 12 погибли. После землетрясения властям Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа в китайской провинции Сычуань пришлось эвакуировать 31,5 тысяч туристов из опасных районов. В пострадавший район направлено 440 солдат и офицеров нардно-освободительной армии Китая.

В среду утром в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР было зафиксировано новое землетрясение, магнитудой 6,6, которое ощущалось и в Казахстане.

Шведская оппозиционная Умеренная коалиционная партия (УКП) требует рассмотреть возможность отзыва подданства у жителей страны с двойным гражданством, воевавших на стороне террористических группировок. Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на Шведское радио. Спикер партии по вопросам политики миграции Юхан Форселль в своем выступлении выразил обеспокоенность возвращающимися в Швецию террористами из группировки «Исламское государство». По данным полиции безопасности СЕПО, число жителей страны, уехавших из Швеции воевать на стороне террористических группировок, составляет 300 человек.

Отмечается, что в настоящее время, согласно конституции королевства, его подданный не может быть лишен шведского паспорта. УКП хотела бы пересмотреть это правило.

Пхеньян изучает возможность нанесения ракетного удара по базе ВВС США на тихоокеанском острове Гуам, расположенном в 4 тыс. км от КНДР. Об этом со ссылкой на заявление северокорейского руководства сообщило в среду агентство Reuters, передает ТАСС. Представитель правительства КНДР проинформировал, что Пхеньян «тщательно изучает» вариант ракетного удара по американской базе. Так, КНДР «в любой момент готова нанести последовательный и масштабный удар» по этому военному объекту, как только соответствующее решение примет глава государства Ким Чен Ын.

С военно-воздушной базы Андерсон на Гуаме взлетают бомбардировщики B-52. Ранее руководство КНДР неоднократно предупреждало о том, что этот военный объект США находится под прицелом высокоточных вооружений армии страны.

Президент США Дональд Трамп пообещал КНДР беспрецедентный ответ на угрозу в адрес своей страны. «Северной Корее лучше больше не угрожать США. Они встретят огонь и ярость, каких мир не видел раньше», - приводит Reuters его заявление, сделанное прессе в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, передают Ведомости.

С 1 сентября в США вступает запрет на посещение Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на заявление госдепартамента. Тем, кто находится в КНДР сейчас, предписывается вернуться до указанного срока. Запрет на поездки был введен еще 21 июля. Это произошло после смерти американского туриста Отто Вомбиера, путешествовавшего от фирмы Young Pioneer Tours.

Запрет распространяется на всех американцев и вводится на ближайший год. В течение этого времени американские паспорта будут недействительны для визитов в КНДР. Исключения могут быть сделаны для журналистов и сотрудников гуманитарных миссий, в частности, международного и американского Красного Креста.

Богатейшим жителем Азии по версии Forbes стал глава телекоммуникационной компании Tencent Holdings Ма Хуатэну, обогнав основателя гиганта электронной коммерции Alibaba Group Джека Ма. Хуатэн впервые возглавил данный рейтинг, его состояние на данный момент оценивается в 37 миллиардов долларов.

Китайская компания Tencent является создателем популярного мессенджера WeChat и ряда популярных онлайн-игр.

Четыре страны, участвующие в соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, но имеющие самый низкий уровень выполнения квот - Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия - пообещали достичь полного соответствия своим обязательствам в ближайшее время, говорится в пресс-релизе по итогам прошедшего в Абу-Даби внеочередного технического совещания ОПЕК+ с участием этих стран, передает ТАСС.

Ирак, ОАЭ и Казахстан имеют одни из самых низких показателей выполнения договоренностей по сокращению добычи нефти. По данным Международного энергетического агентства, в июне Ирак сократил добычу всего на 29% от своей квоты, которая составляет 210 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ - на 60%. Казахстан и вовсе нарастил добычу на 28 тыс. баррелей при квоте сокращения в 20 тыс. баррелей в сутки.