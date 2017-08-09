В Казахстане ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Китае

В среду, в 5:27 утра по времени Астаны в Алматы и области ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Северном Синьцзяне. По данным ГУ «СОМЭ КН МОН РК», в Алматы ощущалось 4 балла по шкале МSК-64. По сведениям ДЧС Алматы, жертв и разрушений не зафиксировано.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 09 августа 2017г. в 05 час 28 мин 37 сек Алматинского времени (08 августа 2017г. в 23 час 28 мин 37 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 485 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 14.8. Магнитуда MPV 6.8. Координаты эпицентра 44.49° с.ш. 82.67° в.д. Глубина 35 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 4 балла», - говорится в сообщении ДЧС.

По данным департамента по ЧС, ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено. Данных о пострадавших и разрушений на момент публикации нет.

По информации сайта European-Mediterranean Seismological Centre, землетрясение произошло в 382 км от Урумчи, 365 км от Талдыкоргана.