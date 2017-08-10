Управление образования Астаны не будет продлевать договор с директором 67 школы, на чьи действия жаловались её учителя и родители учеников. Срок годичного договора, заключенный с директором в августе 2016 года, уже подходит к концу, рассказал на пресс-конференции в четверг И. О. руководителя управления образования Астаны Ануар Жангозин.

В середине мая 2017 года во время собрания группа учителей и родителей учеников выступила с жалобой в отношении директора 67-й школы-гимназии. По их словам, руководство учебного заведения постоянно собирало деньги на школьные нужды с преподавателей и родителей .

«По факту поступивших жалоб со стороны учителей директора 67 школы, нами была проведена внутренняя проверка, по ее итогам были выявлены замечания в работе, в том числе администрации, директора школы и в мае мы вынесли директору выговор. При этом, понимая, что перечисленные в жалобах факты не все относятся к нашей компетенции, мы направили запросы в агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, в департамент внутренних дел, департамент по контролю в сфере образования. Они со своей стороны провели ряд проверок. По их итогам факты коррупционного характера не были подтверждены - это самое важное, что сейчас нужно понимать. Все, перечисленное в жалобах, не имеет оснований», - рассказал Жангозин.

Он также подчеркнул, что вопреки результатам проверки, наличие выговора стало основанием для прекращения сотрудничества с директором. «Мы приняли решение не продлевать договор с директором школы, потому что трудовой договор был заключен в августе 2016 года, фактически он на один год и в августе уже заканчивается, продлевать не будем», - резюмировал представитель управления.