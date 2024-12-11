Судьям, признанным профнепригодными, разрешат сразу поступить на госслужбу

Депутаты мажилиса в среду приняли во втором чтении закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан». Поправки уточняют сроки ограничения приема на государственную службу совершивших различные правонарушения и уголовные проступки.

«Законопроект предлагает установить следующие сроки ограничения для приема в государственную службу: один год – для лиц, уволенных за несоблюдение ограничений, установленных законами РК, или служебной этики; два года – для лиц, уволенных за дисциплинарные проступки; три года – для лиц, совершивших административные коррупционные правонарушения или уголовные проступки; пять лет – для лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести», - сказала депутат Снежанна Имашева.

При этом бессрочное ограничение сохраняется для лиц, совершивших коррупционные, тяжкие и особо тяжкие преступления, а также для совершивших преступления в составе преступной группы.

Вместе с тем судьям, которые прекратили свои полномочия из-за несоответствия занимающей должности или профессиональной непригодности, предоставляется возможность «немедленно поступить на государственную службу».

Кроме того, депутаты предложили снять бессрочный запрет на воинскую и правоохранительную службу для лиц, уволенных за отсутствие на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд.

Для тех, кто совершил уголовный проступок, срок ограничения приема на службу в специальные государственные органы депутаты увеличили до шести лет, а для совершивших преступление средней тяжести – до восьми лет.

Однако, как отмечается в заключении профильного комитета, на госслужбу не будут допускаться лица, совершившие преступления против личности, семьи и несовершеннолетних, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности и так далее. Также предложена норма привлекать к ответственности госслужащих, занявших новую должность, за дисциплинарные проступки, совершенные на предыдущей государственной должности.