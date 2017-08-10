По предварительным данным, причиной крушения «Технам 2002» могло стать сваливание при взлёте. Из-за него судно могло сгореть и полностью разрушиться. На момент взлёта условия позволяли выполнять полёты, сообщил на брифинге в четверг директор департамента по расследованию транспортных происшествии и инцидентов Мининвестиций и развития Жанибек Тайжанов.

«По предварительным данным, при взлете произошло сваливание воздушного судна, в результате которого воздушное судно сгорело и полностью разрушено. На момент происшествия на воздушном судне находились два человека, оба погибли. Сваливание означает, что судно осуществляло взлет и свалилось», - пояснил Тайжанов.

Он также упомянул, что другой самолёт такой же модели совершил аварийную посадку 24 июля: «(С тем самолётом тоже произошёл –V) инцидент. Курсант посадил самолет, это тот же тип самолета Технам, но этот не тот же самый (разбившийся - V) самолет».

Ранее комитет гражданской авиации сообщил, что по по первоначальным данным, в четверг в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно «Технам 2002» упало на удалении 2 км от аэродрома Азе недалеко от Алматы. В результате падения погибли пилот-инструктор и курсант