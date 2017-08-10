​БРК профинансирует реконструкцию карагандинской кондитерской фабрики

Банк развития Казахстана предоставит заём на реконструкцию карагандинской кондитерской фабрики. Общая стоимость проекта составит 20 млрд тенге, а его реализация может начаться в 2018 году, сообщает в четверг пресс-служба акимата Карагандинской области.

По словам руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития области Галымжана Жумасултанова, даже после смены оборудования, которое используется на фабрике с 1960-х годов, она не будет менять направление работы.

«Менять направление фабрики не будут. Я считаю, этого нельзя делать. Необходимо возродить эту фабрику и былую славу карагандинских конфет. Инфраструктура этой фабрики очень солидная, поэтому терять её никак нельзя. Пришёл инвестор, который готов работать, модернизировать производство. Сегодня процедурные этапы пройдены, дело за решением. За эту фабрику, за это производство мы, как местный исполнительный орган, тоже переживаем. Вопрос о необходимости государственной поддержки обсуждался с премьер-министром во время его рабочей поездки в область», - рассказал руководитель управления.

По его словам, сотрудники фабрики сейчас находятся в отпусках без содержания. «Я думаю, те специалисты, которые выросли на этом предприятии, они вернутся», - выразил надежду он.