​Один из сообщников Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

В конце июля из Будапешта в Казахстан добровольно вернулся один из сообщников Аблязова Ержан Кадесов. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления проблемных кредитов БТА Банка, сообщает в четверг пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

В 2009 году Кадесову было предъявлено заочное обвинение, после чего его объявили в международный розыск. В феврале 2016 года был установлено месторасположение Кадесова – город Будапешт. После этого венгерские правоохранительные органы применили в отношении него экстрадициционный арест. В июле 2017 года Кадесов заявил судебным органам Венгрии о добровольном возвращении в Казахстан.

«В настоящее время с Кадесовым проведены все необходимые следственные действия. Он полностью признает свою вину, дает подробные показания как об обстоятельствах хищения и отмывания Аблязовым денежных средств БТА, так и организации вывоза из Казахстана сотрудников банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против него», - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с этим бюро отметило, что во время нахождения в Венгрии, Аблязов и его сообщники запугивали его «несправедливым судом и предвзятым отношением органа следствия», чем препятствовали его возвращению в Казахстан.

«Полученные от Кадесова показания не просто подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова, но и дополняют их деталями незаконного вывоза всего топ-менеджмента банка из Казахстана через город Бишкек в Россию, Украину и другие страны. Все они по указанию Аблязовы умышленно введены в заблуждение о применении в отношении них пыток и других незаконных методов», - также говорится в сообщении.

9 августа, учитывая активное сотрудничество Кадесова со следствием и оказываемое содействие в получении дополнительных доказательств, по ходатайству подозреваемого и его адвоката ранее избранная в отношении него мера пресечения в виде ареста изменена на залог. Досудебное расследование в отношении Кадесова продолжается.