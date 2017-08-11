Премьер Беларуси совершит рабочий визит в Казахстан

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 12-14 августа
совершит рабочий визит в Казахстан. В воскресенье, 13 августа, запланирована его
встреча с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым, во время которой
будут обсуждены актуальные вопросы как двустороннего сотрудничества, так и
взаимодействия в рамках интеграционных объединений, сообщает агентство БЕЛТА со
ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Владислава Сычевича.
Кроме того, главы правительств Беларуси и Казахстана примут участие в открытии выставки MadeinBelarus Astana и работе белорусско-казахстанского бизнес-форума.
В понедельник, 14 августа, премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. На повестке дня 13 вопросов. На рассмотрение премьер-министров будет представлен доклад о работе по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС. Детально будет рассмотрен ход работы над проектом соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках союза.
Также главы правительств обсудят проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов интеграционного объединения. В центре внимания будет формирование единого электроэнергетического рынка и меры по реализации скоординированной транспортной политики. Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнерами союза и другие темы, представляющие взаимный интерес.
Loading...