Подсудимых по делу об убийстве Шерзата Полата приговорили к реальным срокам от 1,5 до 23 лет

В четверг, 5 июня, на суде был озвучен приговор обвиняемым по делу об убийстве Шерзата Полата. Подсудимых приговорили к реальным срокам от 1,5 до 23 лет, а также была частично удовлетворена компенсация потерпевшим.

Подсудимые Дархан Аскентай, Нурбол Токтаубаев, Шынгыс Белгожаев и Дидар Калиахмет получили по 7 лет лишения свободы по статье о «хулиганстве с использованием оружия». По такой же статье осудили Нуркияса Ильясова, однако из-за непогашенной судимости он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Азамат Токтаубаев, обвиняемый также в «краже» вместе с непогашенной судимостью, получил 15 лет лишения свободы.

Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев, обвиняемые по статьям «убийство», «покушение на преступление» и «хулиганство с использованием оружия» получили по 23 и 20 лет лишения свободы соответственно. Несовершеннолетний Думан Искак приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за недонесение о преступлении.

В счет возмещения причиненного морального вреда с Шынасыла взыскано 60 млн тенге, с Сакиева – 30 млн тенге, а также в солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева – 30 млн тенге.

Кроме того, судом вынесено частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей Даны Жаксыгельды, Эльмиры Нурбековой, Юлдаша Рузбакиева и Арлана Казыкена.

«Вина полностью доказана. Имеются видеозаписи, вещественные доказательства, подлинность которых не вызывает сомнений. Нанесенное Шынасылом ножевое ранение повлекло смерть Полата - это подтверждено медицинской экспертизой. В ходе следствия он признал свою вину. Действия остальных участников были менее тяжкими. Даже если рассматривать произошедшее как результат действий двух или более лиц, причиной смерти стало именно ножевое ранение, нанесенное Шынасылом», - пояснил судья Ержан Жанузаков. Также суд учел, что у Белгожаева и Ильясова, наносивших удары Шерзату Полату, в руках были нож и заряженное ружье. То есть у них была возможность ударить потерпевшего лезвием ножа или выстрелить из ружья. Однако они били рукояткой ножа и прикладом ружья, отметил судья. Смягчающие обстоятельства были учтены только в отношении Азамата и Нурбола Токтаубаевых, а также Калихмета — наличие у них малолетних детей, а в случае с Ыскаком — его несовершеннолетие. Во всех случаях отягчающим обстоятельством было признано состояние алкогольного опьянения. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Шерзата Полата убили в ночь на 4 октября 2024 года возле семейного продуктового магазина «Камажай» на фоне конфликта из-за оплаты банки пива. После этого в семье подростка случилось еще несколько трагедий: их дом был сожжен, а дядя Полата Нурканат Гайыпбаев ушел из жизни. Самой семье угрожали, а вся страна обсуждала то, что преступники, возможно, были частью предполагаемой группировки «Хуторские».

Главное судебное разбирательство по делу началось 17 апреля. На судебном процессе никто так и не сознался в нанесении ножевого ранения Полату. Трое подсудимых попросили полного оправдания, заявляя, что никак не участвовали в драке, остальные сознались в том, что «в пылу гнева» нанесли удары руками и ногами потерпевшим, однако отрицают использование ножей. Только Шынасыл признался в нанесении трех ножевых ранений Гайыпбаеву.