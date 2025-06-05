Решение по вопросу экстрадиции Дины Тансари будет вынесено через две недели

В четверг в Черногории состоялось первое судебное слушание по запросу генеральной прокуратуры Казахстана об экстрадиции главы фонда «НеМолчи.kz» Дины Смаиловой. В комментарии редакции Азаттыка основательница фонда сообщила, что прокуратура Черногории выступила против экстрадиции.

«Адвокат указал на наличие пыток в Казахстане, возможные фальсификации в уголовных делах и высокий уровень коррупции. Теперь судья должен рассматривать дело в течение двух недель и вынести решение» - сообщила Тансари.

Кроме того, Дина Тансари сообщила, что в июле ожидается решение о предоставлении ей статуса политического беженца. Она подала ходатайство о предоставлении убежища в Черногории в октябре 2023 года.

14 апреля этого года Дина Тансари была задержана в столице Черногории, Подгорице.

В конце 2023 года суд в Усть-Каменогорске объявил Тансари в розыск, после того как полиция Восточно-Казахстанской области возбудила против нее уголовное дело о мошенничестве. Тансари тогда сообщала, что, по ее информации, полиция обзванивала почти 7 тыс. человек, которые жертвовали фонду средства, собираемые на адвоката по одному из дел. Счета Тансари были заморожены, а она была объявлена в местный и международный розыск.

Дина Тансари (Динара Смаилова) несколько лет назад покинула Казахстан на фоне преследования, которое она посчитала политически мотивированным.

Фонд Тансари «Немолчи.kz» привлекает внимание к случаям насилия, которые неправильно расследовала полиция, и в своих публикациях часто критикует министерство внутренних дел.