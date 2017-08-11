Местами возможны дожди с грозами, в отдельных районах - туман
В выходные на большей части Казахстана похолодает
Фото Жанары Каримовой

На большей части Казахстана в выходные ожидается понижение температуры. Также местами прогнозируются дожди с грозами, в отдельных районах туман, возможен град и порывистый ветер, сообщает Казгидромет.

Температура в северных, центральных и восточных регионах ночью понизится до 2-12 градусов тепла, днем повысится от 15-25 до 20-30 градусов тепла.

В Астане в субботу ожидается переменная облачность, ночью дождь, гроза. Температура ночью +7+9, днем +16+18. В воскресенье прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура ночью +11+13, днем +20+22.

В Алматы в субботу ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура ночью +17+19, днем +21+23. В воскресенье прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура ночью +13+15, днем до 28 градусов тепла.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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