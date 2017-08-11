В Караганде осуждена создательница финансовой пирамиды

В Караганде обвиняемая в создании и руководстве финансовой пирамидой «Optovka» Елена Колесникова приговорена к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии со средним режимом безопасности. От действий осужденной, как установил суд, пострадали 752 жителя Астаны, Караганды и Темиртау, сообщает Казинформ.

Судья Октябрьского районного суда Караганды Амантай Абдыкамалов признал Колесникову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса «создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере».

Фирмой приняты от физических лиц более 3 миллиардов тенге, из них вкладчикам не возвращены 2 миллиарда тенге, установлено материалами дела.

В пользу потерпевших вкладчиков суд постановил взыскать 385 миллионов тенге. Также имущество осужденной, добытое незаконным путем, подлежит конфискации в пользу государства.

Свою вину Колесникова признала только в той части, что не выполнила обязательства перед вкладчиками. Она заявила, что умысла совершить аферу у нее не было, а вернуть гражданам деньги помешали жалобы от отдельных вкладчиков и вмешательство органов следствия.

На прениях прокурор Саржан Сабыр просил назначить наказание Колесниковой в виде 10 лет лишения свободы.