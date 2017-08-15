Мир за ночь. 14-15 августа 2017 года

В Йемене, несмотря на спад распространения холеры, все еще сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация — ежедневно фиксируется около 5 тысяч новых случаев заражения холерой. Ситуация ухудшается плачевным положением, в котором из-за гражданской войны оказалась медицина. Тем временем, политический кризис в Венесуэле выходит на новый уровень: президент страны Николас Мадуро поручл начать расследование в отношении оппозиции, по подозрению в поддержке «военного вмешательства в страну со стороны США».

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество больных холерой в Йемене, где не прекращается гражданская война, превысило полмиллиона человек. Несмотря на спад, который в июле отметили в ВОЗ, ежедневно холерой заболевают около 5000 человек, сообщает Русская служба ВВС.

По меньшей мере 1975 человек умерли с тех пор, как болезнь начала распространяться среди населения страны эпидемическими темпами в конце апреля этого года.Холера представляет собой острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может закончиться смертельным исходом. Как правило, заражение происходит при употреблении инфицированной воды, купании в загрязненных водоемах, умывании и употреблении инфицированной пищи. Чаще всего холера распространяется на территориях с плохими санитарно-гигиеническими условиями.

Большая часть зараженных не имеет симптомов болезни или они слабо выражены, но в ряде случаев болезнь может привести к смерти человека в считанные часы. Доступа к чистой питьевой воде в Йемене лишены более 14 миллионов человек.

Ситуация ухудшается из-за того, что более половины медицинских учреждений страны закрыты в связи с продолжающимся два года вооруженным противостоянием между правительственной армией, получающей поддержку коалиции во главе с Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран. 30 тысяч работников сферы здравоохранения около года не получали зарплату.

«Тысячи людей больны, но не хватает больниц, лекарств, чистой воды. Эти врачи и медсестры – основа системы здравоохранения страны. Без них мы ничего не сможем сделать в Йемене. Они должны получать зарплату, чтобы они смогли продолжать спасать жизни», – подчеркнул руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он уточнил, что у 99% заболевших холерой, получивших своевременную медицинскую помощь, есть шансы на полное выздоровление.

«Ку-клукс-клан, неонацисты, сторонники идей о превосходстве белой расы и другие разжигающие ненависть группировки противны всему тому, чем дорожат американцы», – заявил президент США Дональд Трамп.

В конце прошлой недели представители ультраправых прибыли в город Шарлоттсвилль в штате Виргиния, чтобы выразить протест против планов городских властей демонтировать статую генерала Роберта Ли – одного из заметных участников гражданской войны в США, сражавшегося на стороне южан.

Их марш встретил контр-акции со стороны антифашистов и активистов прочих левых группировок, что вылилось в многочисленные стычки, в результате чего власти были вынуждены объявить в городе чрезвычайное положение и направить туда отряды полиции специального назначения для восстановления спокойствия.

В воскресенье один из участников акций направил автомобиль в толпу протестовавших против прибытия в город ультраправых. В результате погибла 32-летняя Хитер Хайер, не менее 19 человек получили травмы.

В воскресенье Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией, однако критики упрекнули его за то, что он не стал осуждать действия экстремистов. В понедельник он вернулся в Белый дом, чтобы выступить с полноценным заявлением.

«Мы осуждаем это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия. Подобному нет места в Америке», – заявил Трамп.

Он почтил память Хитер Хайер, а также двух полицейских, погибших при крушении вертолета, помогавшего в восстановлении порядка.

Американская корпорация Google отозвала регистрацию интернет-издания неонацистского толка The Daily Stormer, создатели которого высмеяли жертву беспорядков в Шарлотсвилле Хитер Хайер, сообщает ТАСС.

Ранее издание The Daily Stormer располагалось на интернет-домене GoDaddy, который дал его создателям 24 часа на то, чтобы удалить сайт. Это решение было принято после публикации статьи, высмеивающей погибшеую в Шарлоттсвилле Хейер. После этого создатели The Daily Stormer зарегистрировали сайт на домене, принадлежащем Google. Данный процесс проводится в автоматическом режиме и не требует одобрения со стороны компании. Однако вскоре после этого Google, проведя проверку сайта, сочла, что он нарушает установленные корпорацией правила пользования ее сервисами, и отозваларегистрацию.

«Мы не хотим, чтобы с помощью наших сервисов пропагандировали насилие», – заявил представитель компании.

Глава КНДР Ким Чен Ын сказал, что США должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта и снизить напряженность на Корейском полуострове, сообщает «Коммерсант».

«США… должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение», – подчеркнул северокорейский лидер. Его слова приведены Центральным телеграфным агентством Кореи.

Ким Чен Ын также обсудил нанесение удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане с офицерами Корейской народной армии. По данным государственного телевидения, глава Северной Кореи посетил с инспекцией штаб северокорейской армии и ознакомился с планом ракетной атаки. «Если США продолжат вести себя необдуманно, то мы примем важное решение», – сказал он.

В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что удар КНДР по американским территориям «очень быстро может привести к полномасштабным военным действиям». Он подчеркнул, что США мгновенно узнают о траектории северокорейской ракеты, если она будет направлена на Гуам.

В конце июля Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-14». 7 августа Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.

Украинские власти заявили, что изготовленные на украинском заводе «Южмаш» ракетные двигатели никак не могли быть использованы на северокорейских баллистических ракетах, сообщает BBC Russia. Причиной подобного заявления стала публикация New York Times, в которой со ссылкой на засекреченную информацию разведывательных служб США и доклад британского экспертного центра сообщается о прорыве в ракетной программе КНДР.

Американское издание утверждает, что Пхеньян обязан своим успехом купленным на черном рынке двигателям, предположительно, произведенным на предприятии «Южмаш» – украинском заводе, который до недавнего времени был связан с российской ракетной программой.

«Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по своему содержанию. Украина никогда не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею», – прокомментировал публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

В самом «Южмаше» также отвергли обвинения в свой адрес:

«Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости «Южмашем» не выпускались и не выпускаются», – говорится в заявлении предприятия.

В России, которая в докладе также названа как страна, откуда КНДР могла потенциально получить ракетные двигатели, на публикацию не реагировали.

Доклад британского НКО International Institute for Strategic Studies (IISS) о северокорейской программе по производству баллистических ракет вышел под заголовком «Секрет успеха баллистических ракет КНДР». Как полагают в IISS, быстрое развитие ракетной программы можно объяснить только покупкой КНДР работающих на жидком топливе ракетных двигателей за рубежом. Вывод о том, что двигатели были изготовлены на территории бывшего СССР, основан на анализе фотографий с пусков корейских ракет и их технических характеристик.

В IISS утверждают, что единственный двигатель в мире, похожий на изображенные на фото - и визуально и по техническим характеристикам – это РД-250, которые были спроектированы российским НПО «Энергомаш» и использовались в ракетах модели «Циклон-2» .

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении двухдневных военных учений 26 и 27 августа. Таким образом лидер Венесуэлы ответил на заявление президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в ситуацию в Венесуэле, сообщает «Коммерсант».

Президент сказал, что угроза военного вмешательства со стороны США стала «самой грубой ошибкой, которая когда-либо имела место в латиноамериканской стране за 200 лет отношений». Он подчеркнул, что никто не может вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

«Наш народ готов вступить в борьбу с экстремистами и расистами из США. Мы их победим, проявляя смелость и силу. Это качества, благодаря которым мы гордимся, что являемся венесуэльцами», – приводите его слова местное телевидение.

Кроме того, президент Венесуэлы обратился к Конституционной ассамблеи с просьбой провести расследование в отношении оппозиции, которая может поддерживать военное вмешательство в страну со стороны США. «Я прошу собрание… начать процесс в отношении «предателей родины», которые хотели вмешательства в Венесуэлу и поддерживали угрозу Дональда Трампа против мира в республике», – заявил Николас Мадуро.

Тем временем, вице-президент США Майкл Пенс вчера начал свое первое турне по Латинской Америке, ключевой темой которого является эскалация венесуэльского кризиса. Страны Латинской Америки разделились на два лагеря – противников и союзников Николаса Мадуро.