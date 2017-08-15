Полиция ведет расследование по факту перестрелки на границе Казахстана и Кыргызстана

12 августа около 20:00 на пограничной заставе «Жасоркен» произошла перестрелка между казахстанскими пограничниками и группой лиц, один из нападавших был ранен, в результате чего позднее скончался, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Жамбылской области.

Полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия для установления личности нападавших.

«Стрельба на границе Кыргызстан-Казахстан произошла 12 августа около 20.00. На погранзаставе «Жасоркен» пограничникам пришлось открыть огонь по нарушителям казахстанской границы. Один из нападавших скончался. Остальные с места происшествия скрылись», – говорится в сообщении.

Инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований отдела внутренних дел Жамбылского района, начато досудебное расследование по статье 380 части 1 Уголовного кодекса Казахстана (Применение насилия в отношении представителя власти). Кроме того, по факту смерти одного из нарушителей начато расследование по статье 451 части 2 пункта 1 Уголовного кодекса (Превышение власти). 14 августа 2017 года уголовное дело по факту смерти одного из виновных было передано в военно-следственное управление министерства внутренних дел Таразского отдела Южного региона.

Информация о перестрелке на участке границы между Казахстаном и Кыргызстаном появилась на выходных. Как сообщал телеканал «Хабар 24», группа неизвестных прокладывала проход в спиральном барьере, прикрывающем государственную границу Казахстана с Кыргызстаном. На требования пограничников о прекращении противоправных действий, нарушители не подчинились, напали на пограничный наряд, используя подручные средства. После предупредительного выстрела, пограничники открыли огонь, ранив одного из нарушителей. На участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, переброшены дополнительные силы и средства погранслужбы КНБ.

