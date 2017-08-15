​Тенге торгуется у отметки в 333 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $74,8 млн., показав снижение на $16,8 млн. по сравнению с результатами торгов в понедельник.

На 11:10 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $50,79 за баррель, показывая 2,6% снижение с начала торгов. Как писал Reuters, в пятницу Международное энергетическое агентство сообщило, что мировой спрос на нефть в этом году будет расти более быстрыми темпами, чем ожидалось. Это поможет снизить переизбыток сырья вопреки росту добычи в Северной Америке и слабой приверженности ОПЕК ограничительному пакту. По расчётам МЭА, уровень его соблюдения ОПЕК в июле снизился до 75% - минимального значения с начала года.

Однако в понедельник нефть начала дешеветь на новостях о снижении загрузки нефтеперерабатывающих заводов в Китае. Вместе с этим на нефтяных рынках сохраняется переизбыток сырья. «Спрос превышает ожидания: это касается как развитых, так и развивающихся стран... Но мировые запасы нефти по-прежнему большие, и с чем мы придём к 2018 году, совсем не ясно», – считают аналитики BMI Research.

Усиливают неопределённость и прогнозы роста добычи сланцевой нефти в США, которая, как предполагается, увеличится на 300 тыс. баррелей в сутки к декабрю. Число буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 3 единицы до 768, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes в пятницу.