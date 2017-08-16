Минфин Казахстана переезжает на левобережье Астаны

Министерство финансов Казахстана переезжает в район левобережья столицы в здание Дома министерств, сообщает Казинформ со ссылкой на руководителя управления модернизации Комитета госдоходов Жамбыла Сураганова.

Все гражданские служащие комитета госдоходов будут размещены в здании теперь уже бывшего министерства финансов на правом берегу, отметил Сураганов в кулуарах форума на тему «Партнерство государства и бизнеса», приуроченного к трехлетию образования органов государственных доходов.

«Раньше мы дислоцировались в разных зданиях. По протоколу положено, чтобы служба экономических расследований сидела отдельно, это же правоохранительный блок. Сейчас все гражданские служащие Комитета государственных доходов дислоцированы в здании Министерства финансов, поскольку площади высвободились в связи с предстоящим переездом Министерства финансов в здание Дома министерств на левом берегу», - сообщил Сураганов.