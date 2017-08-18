В сравнении со 2 кварталом 2016 года эта цифра уменьшилась на 6,9%
Численность экономически активной молодежи достигла минимума за 14 лет - исследование
ФОТО baltnews.lv

Доля молодежи на рынке труда Казахстана сокращается. По итогам 2 квартала текущего года всего в Казахстане насчитывается 2,1 млн человек экономически активных человек в возрасте от 15 до 28 лет. В 1 квартале численность «рабочей молодежной силы» была на уровне 2 млн человек, сообщает Ranking.kz.

«Это самые низкие показатели численности трудоспособного молодого населения в РК за последние 14 лет. По сравнению со 2 кварталом 2016 года число таких казахстанцев уменьшилось на 6,9%. Доля молодых в численности рабочей силы упала до 23,6% с 25,5%. Сама численность экономически активного населения в РК увеличивается, хотя и достаточно низкими темпами. За год объем рабочей силы вырос на 0,5%, или на 48 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Особенно заметно, по данным исследования Ranking.kz, молодых кадров лишается рынок наемного труда: за год число наемных работников возраста 15-28 лет уменьшилось на 9,1%, или на 153,5 тыс. человек.

«Дефицит молодых кадров частично закрывается более возрастной категорией - в последние 5 лет численность наемных работников возраста 55+ выросла на 19,5%. Экономически активные молодые люди более охотно уходят в самостоятельную занятость, за год число работающих на себя казахстанцев соответствующего возраста увеличилось 1,1%, или на 5,2 тыс. человек», - говорится в исследовании.

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