В Западно-Казахстанской области уровень воды в реке Деркул приблизился к критической отметке

А уровень воды в реке Шежин-2 ее превысил
Уровень воды в реке Деркул в селе Таскала Таскалинского района Западно-Казахстанской области за последние сутки поднялся на 117 см, достигнув 516 см и приблизившись к критической отметке в 520 см, передает Kazinform.
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