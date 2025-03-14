В Западно-Казахстанской области уровень воды в реке Деркул приблизился к критической отметке

Уровень воды в реке Деркул в селе Таскала Таскалинского района Западно-Казахстанской области за последние сутки поднялся на 117 см, достигнув 516 см и приблизившись к критической отметке в 520 см, передает Kazinform .

Кроме того, в поселке Зеленое Байтерекского района уровень воды за сутки поднялся на 54 см до 304 см (критическая отметка – 450 см), в Белесе – на 130 см до 431 см (критическая отметка – 600-650 см).

Между тем в Таскалинском районе река Шежин-2 за минувшие сутки поднялась на 86 см и достигла 801 см, уже превысив критический уровень в 780 см.

Уровень воды в реке Жайык пока остается на низком уровне, повысившись за сутки на 3 см в районе гидродамбы в поселке Жарсуат Бурлинского района, на 16 см в районе Январцево Байтерекского района, на 14 см в Уральске.

Также повышается уровень воды в реках Караозен и Сарыозен на юге области, при этом вода в реке Караозен в поселке Жалпактал достигла 618 см (опасная отметка – 790-820 см).