Студия обещает модернизацию классической истории
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В казахстанский прокат выходит фильм Disney «Белоснежка»/«Ақшақар» в казахском дубляже

20 марта в кинотеатрах выйдет фильм компании Disney — «Белоснежка»/«Ақшақар» в двух версиях — на казахском и русском языках. Новый фильм является кино адаптацией культовой сказки Disney о принцессе Белоснежке, сообщает Meloman, дистрибьютор Disney в Казахстане.

«Новый фильм отличается большей глубиной и масштабом, включая предысторию и мотивы персонажей, в нем есть новые образы и уникальные элементы, которые расширяют мир оригинального фильма и модернизируют эту классическую историю», – отметил Meloman.

Анимационный фильм по культовой сказке «Белоснежка»/«Ақшақар» был выпущен в 1937 году. Режиссером нового фильма выступил американский режиссёр Марк Уэбб.

За режиссуру дубляжа на казахском и русском языках в Казахстане отвечал Шах-Мұрат Ордабаев. Персонажи фильма «Белоснежка»/«Ақшақар» были озвучены на казахском языке голосами известных казахстанских исполнителей и актёров: Жаркынай Ханайым, Айгуль Иманбаевой, Дана Сәбит, Еркеша Хасена, Кайрата Адильгерея и Акана Сатаева.

«Белоснежка»/«Ақшақар» – четвертый фильм Disney, вышедший на казахском и русском языках за последние два года, до этого были «Муфаса. Арыстан патша», «Моана 2» и «Ойжұмбақ 2».

«Муфаса: Король Лев», вышедший в кинотеатрах Казахстана 19 декабря 2024 года, установил кассовый рекорд. По данным на 4 января, сборы фильма составили 2,5 млрд тенге.

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