Президент Кыргызстана принял отставку премьер-министра

Глава правительства Сооранбай Жээнбеков сообщил президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, что в связи с выдвижением партией СДПК его кандидатуры на пост президента страны и регистрацией Центральной избирательной комиссией в качестве кандидата, им было принято решение об уходе в отставку, информирует в понедельник Кыргызское Национальное Информационное Агентство «Кабар».

Жээнбеков заявил, что стабильность общественно-политической ситуации и достигнутая устойчивость политической системы Кыргызстана позволяют ему обратиться к главе государства с прошением об отставке с поста премьер-министра для того, чтобы страна получила новое правительство, не дожидаясь итогов президентских выборов, а также в целях исключения разного рода спекуляций вокруг так называемого «административного» ресурса.

Атамбаев принял у Жээнбекова прошение об отставке и отметил, что считает данный шаг новым подтверждением его высокой порядочности и честности. «Считаю, что на посту премьер-министра вы полностью оправдали возлагавшиеся на вас надежды. Ваше правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства», - подчеркнул президент.

В конце июля Центризбирком Кыргызстана сообщал, что в ведомстве находятся документы 48 кыргызстанцев, желающих побороться за главный пост страны.