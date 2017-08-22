Взаимная торговля в рамках ЕАЭС растет за счет металлов

Увеличение взаимной и внешней торговли товарами в Евразийском экономическом союзе наблюдается на протяжении всей первой половины этого года, сообщает во вторник пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

«По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем внешней торговли вырос на 27,8% (на 63,5 млрд долл.). Объем экспорта товаров увеличился на 29,6% (41,6 млрд долл.), импорта – на 24,9% (21,9 млрд долл.). Положительное сальдо внешней торговли товарами увеличилось с 52,1 млрд долл. в январе – июне 2016 года до 71,8 млрд долл. в январе – июне 2017 года», - говорится в распространенном сообщении.

Торговый оборот государств ЕАЭС с третьими странами в первом полугодии 2017 года достиг $292,2 млрд, в том числе экспорт – $182 млрд, импорт – $110,2 млрд.

«Объем взаимной торговли стран Евразийского экономического союза в январе – июне 2017 года вырос по сравнению с январем – июнем 2016 года на 27% (на 5,3 млрд долл.). Наиболее существенно – в 1,6 раза (на 1,2 млрд долл.) – увеличилась взаимная торговля металлами и изделиями из них. Заметно возросла взаимная торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами – на 36,5% (1,1 млрд долл.), продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем – на 22,7% (730 млн долл.), минеральными продуктами – на 18,6% (1,1 млрд долл.)», - также говорится в пресс-релизе.

Объем взаимной торговли Евразийского экономического союза за январь – июнь 2017 года составил $25,1 млрд.