Исекешев пообещал снять с учителей хозяйственные вопросы

До конца текущего года все школы Астаны будут обеспечены питьевыми фонтанами, а до конца 2019 – индивидуальными шкафчиками для детей. Об этом в среду в ходе августовского совещания педагогических работников столицы рассказал аким города Асет Исекешев. Кроме того, он рассказал, как будут решать проблему с дефицитом кадров и какие новые знания будут давать ученикам.

«В этом году будут введены два государственных детских сада, три детсада, которые строятся национальными компаниями на 1200 мест. Начато строительство шести детсадов по механизму государственно-частного партнерства», - рассказал аким Астаны.

Кроме того, к новому учебному году в 42 столичных школах будут установлены питьевые фонтаны, а в 13 школах – индивидуальные шкафчики для учащихся начальных классов.

«В течение нового учебного года планируем 100% обеспечение школ питьевыми фонтанами и до конца 2019 года обеспечим оснащение всех школ индивидуальными шкафчиками», - сообщил Исекешев.

Он также отметил, что на сегодняшний день 90% столичных школ адаптированы для реализации инклюзивного образования. Сеть специальных организаций за два года выросла в два раза - до 10 учреждений, и до конца года будут открыты еще три кабинета коррекции. Для обеспечения прозрачности услуг власти будут делать все, чтобы перевести их в электронный формат.

«В настоящее время в системе столичного образования автоматизировано государственных услуг, включая постановку на очередь и выдачу направления в детсады. Планируем до 1 июня 2018 года автоматизировать услугу по зачислению детей в школы», - продолжил докладывать глава города.

Обратил внимание аким на проблему учителей, которые вместо учебного процесса занимаются финансово-хозяйственными вопросами.

«По нашему твердому убеждению, педагоги должны заниматься, прежде всего, развитием детей, а не хозяйственными вопросами. Поэтому мы будем поэтапно решать эту задачу. В сентябре мы внедряем облачную бухгалтерию во всех школах, которая уже частично снимет ряд таких хозяйственных нагрузок с директоров и руководства школ. Кроме того, облачная бухгалтерия позволит повысить прозрачность, эффективность финансового менеджмента, сэкономит 200 миллионов тенге в год за счет централизации закупок. Данные средства будут направлены прежде всего на премии педагогам», - пообещал Исекешев.

Всего, по его информации, численность педагогов Астаны за последние девять лет выросла в два раза и в новом учебном году достигнет 14 322 человека. Дефицит на сегодняшний день составляет порядка 150 педагогов, особенно «это нехватка учителей начальных классов, воспитателей детских садов».

«В ближайшие три года нам потребуется порядка трех тысяч учителей и порядка тысячи воспитателей. Треть данной потребности будет покрыта за счет подготовки специалистов в колледжах через размещение госзаказа», - сообщил аким.

«Важным проектом является сотрудничество с американской транснациональной компанией, которая в 10 школах и 4 колледжах открывает сетевую академию. Это даст возможность готовить ежегодно 300 специалистов по информационным технологиям с получением международного сертификата. Нам необходимо готовиться к цифровой экономике, поэтому нам необходимо изначально в школах, чтобы наши школьники были готовы к этим вызовам», - заключил Исекешев.