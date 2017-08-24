Страны ЕАЭС могут стать заложниками своих программ – Шувалов

Страны Евразийского экономического союза должны как можно быстрее осознать общность подходов в цифровой повестке дня. Иначе в будущем они будут зависеть от западных или восточных цифровых технологий, что может стать «большой бедой», - заявил в четверг в рамках международного форума «Евразийская неделя» в Астане первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов.

«Всем интересна цифровая повестка. Вчера никто о ней не говорил, сегодня абсолютно все заинтересованы. Тигран Суренович (Саркисян – председатель коллегии Евразийской экономической комиссии - V) предлагает, как можно быстрее осознать в чем же общность подходов и где общая повестка. Все национальные правительства заинтересованы как можно быстрее внедрять цифровые технологии по строительству цифровой экономки. Но как бы не оказалось так, что мы будем все заложниками всех своих национальных программ, а при этом все время будем зависеть то от западных цифровых технологий, то от восточных, и останемся не состоятельными как самостоятельный цифровой элемент в глобальной цифровой повестке. И это большая беда», - заявил Шувалов.

Конечно, отметил он, в каждой стране есть свои спецслужбы, министерства внутренних дел и другие ведомства, которые настаивают на защите определенного национального сегмента.

«Но есть то, без чего, не построив отношения по горизонтали, никакой повестки не будет. Здесь нужно, чтобы те, кто на национальном уровне отвечает за эту цифровую повестку вместе с ЕЭК, продвигали ее. Пока что мы видим, что по тем или иным сегментам национальные программы начинают бежать впереди. Мы на наднациональном уровне не можем согласовать подходы. Мы до сих пор согласовываем документ «основные направления развития цифровой повестки на Евразийском пространстве», - подчеркнул первый зампред правительства России.