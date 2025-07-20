Алиев сообщил о подготовке международного иска против России из-за крушения самолета Azerbaijan Airlines

Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции иска против России в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), летевшего из Баку в Грозный в конце декабря, сообщают СМИ со ссылкой на заявление президента страны Ильхама Алиева.

«Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. И здесь возникает вопрос - почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед. Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать вину за катастрофу, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL (за потерю самолета)», — заявил Алиев, которого цитирует The Bell.

О намерениях Азербайджана подать в суд на Россию сообщалось еще в феврале, тогда в Баку говорили, что двери для диалога с Москвой остаются открытыми, но российские власти должны открыто признать вину и взять на себя ответственность.

25 декабря прошлого года летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines упал близ аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, из них 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев, выжили 29 человек.

Власти Азербайджана считают причиной крушения обстрел самолета с земли российскими ПВО. Президент России извинился перед главой Азербайджан за «инцидент в воздушном пространстве» его страны, но не взял на себя ответственность за обстрел самолета.